Полиция расследует два производства о поддельных справках с результатами теста на коронавирус – Геращенко

Одной из причин фальсификации результатов тестов на коронавирус в Украине является высокая стоимость ПЦР-тестирования, заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Геращенко: За несколько месяцев, по подсчетам следователей, [злоумышленники] заработали 150 тыс. грн с воздуха Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинские правоохранители расследуют два уголовных производства из-за фальсифицирования результатов тестирования на коронавирус SARS-CoV-2. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" 19 февраля сказал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, одной из причин фальсификации результатов тестов является высокая стоимость ПЦР-тестирования в Украине.

"Органами Нацполиции за последние несколько месяцев реализовано два уголовных дела. Первое уголовное дело по поводу поддельных справок касалось того, что через интернет продавали справки кому угодно за 500 грн и человек мог не сдавать никаких анализов. Это было в декабре. Вторая ситуация была реализована вчера (18 февраля. – "ГОРДОН"). В Краматорске группа мошенников сделала следующее: украинцы шли в турагентства, им говорили: "Сдайте, пожалуйста, слюну на ПЦР-тест". Люди сдавали тест, думая, что им делают реальный тест. Но никто этого теста не делал, просто выдавали справку", – сказал замминистра.

Он отметил, что полиция намерена сообщить злоумышленникам о подозрении.

"За несколько месяцев, по подсчетам следователей, [злоумышленники] заработали 150 тыс. грн, можно сказать, с воздуха", – сказал Геращенко.

По словам замминистра, эти материалы будут положены в основу еще одного уголовного производства. Он заявил, что следователи "разрабатывают несколько преступных групп".

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 20 февраля в Украине коронавирус подтвердили у почти 1,3 млн человек, 25 тыс. заболевших умерли, 1,14 млн – выздоровели. За все время эпидемии в стране провели 6 млн 681 тыс. ПЦР-тестирований на коронавирус.