В Польше будут бесплатно вакцинировать граждан Украины

На третьем этапе вакцинации в Польше обещают прививать и иностранцев – для этого будет не обязательна страховка, необходимо только легально находиться в стране.

Сейчас в Польше проходят нулевой и первый этапы вакцинации Фото: EPA

В Польше на третьем этапе вакцинации от коронавируса будут прививать также граждан Украины, которые легально находятся в стране. Об этом Минздрав Республики Польши сообщил в ответ на запрос "Укринформа".

"Иностранцы из третьих стран (из-за пределов ЕС), которые легально находятся на территории Польши (например, у них есть карта временного и постоянного пребывания) будут вакцинироваться на тех же условиях, что и граждане Польши", – сообщили в министерстве.

Ведомство отметило, что это относится и к незастрахованным иностранцам – их также будут прививать за счет бюджета страны.

Для прививки нужно будет предъявить паспорт.

Прививки иностранцев, в том числе граждан Украины, будут проходить в Польше на последнем, третьем этапе кампании, когда вакцинируются все граждане Польши в возрасте от 18 лет, которые не были включены в график прививок на нулевом (медики), первом (пожилые люди, учителя, работники силовых структур) и втором (лица с хроническими заболеваниями, работники критических секторов экономики) этапах.

В апреле 2020 года власти Польши разрешили мигрантам из-за пределов ЕС, которые на момент локдауна легально находились в стране, оставаться в РП после завершения действия визы на протяжении всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Эта норма действует по сей день.

Польша начала вакцинацию от коронавируса 27 декабря. По состоянию на 18 февраля в Польше, по данным министра здравоохранения Адама Недзельского, от COVID-19 вакцинировали более 2,5 млн человек. Сейчас в стране одновременно продолжается нулевой и первый этап вакцинации.

С начала пандемии в Польше подтвердили более 1,62 млн случаев инфицирования коронавирусом, умерли 41 823 человека. 19 февраля Недзельский заявил о третьей волне коронавируса в Польше.