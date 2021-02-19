Генсек ООН объяснил, почему важно вакцинировать от СOVID-19 бедные страны

Если в мире будут вакцинированы от коронавируса только жители развитых стран, вирус продолжит мутировать в остальных государствах, эта мутация будет более опасной для всех. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Мир должен мобилизоваться, чтобы вакцинировать от коронавируса "всех и везде настолько быстро, насколько возможно". Об этом 19 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется в YouTube, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Если мы вакцинируем только развитые страны и позволим распространиться вирусу в неразвитых, то вирус мутирует, эта мутация будет опасной и более способной противостоять вакцине. И вернется в развитые страны", – сказал генсек.

Он отметил, что для решения этой задачи нужна оперативная группа.

"Думаю, G20 – лучшая площадка для реализации этого плана", – отметил Гутерриш.

Около 2,5 млрд людей в мире не имеют доступа к вакцине от коронавирусной инфекции, что создает серьезный риск передачи заболевания COVID-19. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус 8 февраля.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирус подтвердили более чем у 110,4 млн человек, умерло 2,44 млн заболевших, выздоровело 62,22 млн.

По информации агентства Bloomberg, в мире сделали уже более 193 млн прививок от коронавируса. Кампании по вакцинации стартовали в 87 странах.