Мюнхенская конференция по безопасности проходит без представителей России и Китая

В Германии начала работу ежегодная Мюнхенская конференция. Из-за пандемии коронавируса форум проходит в онлайн-формате, на нем выступят лидеры США, ФРГ и Франции, ЕС и НАТО.

19 февраля в Германии открылась 57-я Мюнхенская конференции по безопасности, в ходе форума обсудят укрепление трансатлантического альянса и международного сотрудничества Европы и США. Об этом сообщила пресс-служба форума.

Из-за пандемии коронавируса конференция по безопасности проходит в онлайн-формате. В форуме примут участие президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен, президент ЕС Шарль Мишель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Онлайн-мероприятие станет сокращенной версией ежегодного форума, который обычно длится три дня, отмечает DW.

Мюнхенская конференция в этом году пройдет без представителей России, Китая и стран Ближнего Востока.

"Это американо-европейское мероприятие, цель которого – заставить нас объединить усилия для решения таких глобальных проблем, как изменение климата, пандемия и терроризм", – объяснил председатель Мюнхенской конференции, бывший посол Германии в США и Великобритании Вольфганг Ишингер.

В дискуссии примут участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Мюнхенская конференция проводится ежегодно с февраля 1963 года. Форум собирает в Германии представителей мировой политической элиты, он является крупнейшей в мире площадкой, на которой обсуждаются вопросы глобальной безопасности.