Замглавы ОП Тимошенко связывает вспышку COVID-19 в Ивано-Франковской области с курортом Буковель. В январе там отдыхал Зеленский

С курорта Буковель коронавирусная инфекция разошлась по области через местное население, рассказал журналистам заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. 5–7 января в Буковеле отдыхал президент Украины Владимир Зеленский.

Вспышка COVID-19 в Ивано-Франковской области произошла, в частности, из-за поездок туристов на горнолыжный курорт Буковель. Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью журналистам во время форума "Украина 30. Инфраструктура" 22 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По его словам, новую волну коронавируса в Украине ожидали в первой декаде февраля, но она началась чуть позже.

"По подсчетам главного санитарного врача Виктора Ляшко, это [рост заболеваемости] дал Буковель и иностранные туристы. И потом это начало расходиться через местное население", – сказал Тимошенко.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив также считает туристический потенциал региона одной из главных причин роста заболеваемости COVID-19 в области.

"Очень много людей приезжало даже в жесткий локдаун, курорты работали. Очень много переболело персонала, и пошло распространение… Мы видим, что наибольшее количество [заболевших] – это Ивано-Франковская область, сейчас подтягивается Закарпатье, Черновицкая область. Это как раз места, где больше всего курортов, где отдыхали на новогодние праздники", – сказал Марцинкив в эфире "Украина 24" 22 февраля.

Начиная с 4 февраля в Ивано-Франковской области стабильно самое большое количество новых случаев инфицирования коронавирусом среди всех регионов страны: 21 февраля их было 515, 20 февраля – 618, 19 февраля – 738, 18 февраля – 753 и так далее.

Из-за тяжелой ситуации 21 февраля в области обустроили 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19.

Как отметил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, утром 20 февраля в области на территории Богородчанской райбольницы начали развертывать первый в Украине мобильный госпиталь на 250 мест для инфицированных коронавирусной инфекцией.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

5–7 января на горнолыжном курорте Буковель отдыхал президент Украины Владимир Зеленский – украинцы публиковали фотографии с президентом в соцсетях. На всех фотографиях Зеленский без маски.

С 8-го по 24 января в Украине действовал "карантин зимних каникул". В этот период была запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

8 января украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой показывали большую очередь на подъемник в Буковеле.

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов 10 января рассказал, что трое его знакомых подтвердили, что в Буковеле в период локдауна работали рестораны, кафе, бассейны, спортзалы, "наливайки, магазины и сувенирки". "Колготки, простите за ерничание, купить опасно, а простоять час жопка к жопке в очереди на подъемник в Буковеле не опасно?" – возмущался он.