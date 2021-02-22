В Ивано-Франковской области введут ряд ограничений "красной" зоны

С начала февраля в Ивано-Франковской области фиксируют самый высокий показатель новых случаев COVID-19 среди всех регионов страны. Из-за этого в области планируют ввести ограничения "красной" эпидемической зоны.

На 23 февраля запланировано заседание государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно ситуации с COVID-19 в Ивано-Франковской области. Об этом во время селекторного совещания заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Шмыгаля, ситуация в Ивано-Франковской области остается напряженной.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 515 заболевших. В большинстве больниц заняты койки, развернут мобильный госпиталь. Работала региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС с участием главного государственного санитарного врача. Завтра планируется работа государственной комиссии ТЭБ и ЧС по принятию еще ряда мероприятий, которые соответствуют "красному" уровню карантина", – сказал он.

Начиная с 4 февраля в Ивано-Франковской области стабильно самое большое количество новых случаев инфицирования коронавирусом среди всех регионов страны: 21 февраля их было 515, 20 февраля – 618, 19 февраля – 738, 18 февраля – 753 и так далее.

Из-за тяжелой ситуации 21 февраля в области обустроили 16 контрольно-пропускных пунктов для предотвращения распространения COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.