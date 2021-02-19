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В Госпродпотребслужбе считают, что причинами распространения COVID-19 в Ивано-Франковской области стали массовые празднования и свадьбы

Вероятность заражения коронавирусом существует, когда люди после церковной службы идут домой, в самих храмах священники в основном придерживаются карантинных ограничений, отметил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в области Роман Гурский.

В Ивано-Франковской области растет число пациентов с коронавирусом
В Ивано-Франковской области растет число пациентов с коронавирусом
Фото: EPA

Одной из причин роста заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области могут быть массовые празднования, которые продолжаются после новогодне-рождественских праздников. Об этом на пресс-конференции 18 февраля сказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в области Роман Гурский, пишет "Укринформ".

Он отметил, что вероятность заражения существует, когда люди после церковной службы идут домой, в самих храмах священники в основном придерживаются карантинных ограничений.

"Но когда сходятся из двух сел в дом культуры, или народный дом, или в большой храм, и все снимают маски и колядуют, то вероятность заражения с 10 возрастает до 100", – заявил он.

Также, по словам Гурского, причинами роста числа заражений можно считать большие свадьбы, на которые приезжают гости из нескольких регионов страны.

"Еще один фактор – это огромная миграция людей. В январе мы пережили локдаун, государственные и религиозные праздники. Все закрыто, горнолыжные курорты – открыты, города – открыты, гостиницы – тоже. Люди едут, потому что сколько можно сидеть дома", – сказал он.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 19 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,29 млн человек, почти 25 тыс. пациентов умерло, 1,14 млн выздоровело.

В Ивано-Франковской области количество заболевших COVID-19 в последнее время резко увеличивается. По состоянию на 19 февраля в области подтвердили 753 случая, 18 февраля – 799, 17 февраля – 646, 16 февраля – 621, 15 февраля – 457. В регионе усилят карантинные ограничения.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Ивано-Франковская область, Госпродпотребслужба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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