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За сутки в Украине коронавирус подтвердили у 6,5 тыс. человек

За сутки в Украине умерло 120 пациентов с коронавирусом, выздоровело 5857 человек, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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18 февраля в Украине провели 61,2 тыс. тестирований на коронавирус
18 февраля в Украине провели 61,2 тыс. тестирований на коронавирус
Фото: EPA

В Украине за прошлые сутки подтвердили 6531 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook 19 февраля.

Среди заболевших – 285 медиков и 418 детей.

За сутки умерло 120 пациентов с коронавирусом, выздоровело 5857 человек, 2304 заболевших госпитализированы.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1 293 672 человек, 24 972 заболевших умерли, 1 139 977 – выздоровели.

18 февраля в Украине провели 61 215 тестирований на коронавирус (26 095 методом ПЦР, 15 567 – методом ИФА, 19 553 – экспресс-тестами на антиген). С начала эпидемии в Украине провели 6,65 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, Киеве (544), Черновицкой (458) и Львовской (422) областях", – написал Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/877488412794155

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Максим Степанов, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, тестирование
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