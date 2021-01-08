"Все меня рассматривают". Павлик в Буковеле показал очередь на подъемник, а его жена пожаловалась на излишнее внимание

Украинский певец Виктор Павлик вместе с женой Екатериной Репяховой находится на отдыхе на горнолыжном курорте Буковель. Впечатлениями от зимнего досуга в Карпатах артист и его супруга 8 января поделились в Instagram Stories.
Павлик разместил фото, показав, сколько людей находится в очереди на подъемник.
Его жена опубликовала фотографию локации с другого ракурса.
"Очень много людей", – написала она.
По словам жены артиста, во время отдыха она оказалась в эпицентре внимания.
"Все меня рассматривают. Обедать было дискомфортно", – призналась супруга музыканта.
"Но я не жалуюсь, это хорошо", – подытожила она.
Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018 году она стала его концертным директором.
В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.
У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.