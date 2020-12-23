"Это его жизнь". Сын Павлика прокомментировал его брак с Репяховой

Старший сын украинского артиста Виктора Павлика музыкант Александр Павлик рассказал, как относится к его молодой жене Екатерине Репяховой.

Сын украинского певца Виктора Павлика – музыкант Александр Павлик в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" заявил, что не осуждает отца за то, что он женился на своем концертном директоре – 26-летней Екатерине Репяховой.

Он подчеркнул, что сразу понял, какие отношения связывают отца с Репяховой.

"Мне не надо рассказывать: "А это мой концертный директор. Она занимается билетами". Просто я встретил Катю в таком возрасте, когда стал думать более мудро. Раньше, думаю, был бы кипиш. А сейчас – им хорошо? Папе комфортно? Это его жизнь. Я его не осуждаю", – подытожил он.

Александр Павлик – старший сын артиста. Он родился в 1984 году в городе Горишни Плавни Полтавской области. Его мать работала крановщицей в Одессе, а отец приехал туда на практику. Отец оставил семью, когда сыну исполнилось две недели. После этого Павлик увиделся с сыном, когда тот пошел в третий класс.

У Виктора Павлика есть дочь Кристина. Летом 2020 года он похоронил своего младшего сына Павла Павлика, рожденного в отношениях с танцовщицей Лорой Созаевой.

Сейчас Павлик живет в браке со своим концертным директором Екатериной Репяховой. Она моложе артиста на 28 лет.