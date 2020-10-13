"Я неудачно пошутил". Виктор Павлик оправдался за заявление о баллотировании в депутаты от "Слуги народа"

Украинский певец Виктор Павлик удалил публикацию с агитационной листовкой в качестве кандидата в депутаты от партии "Слуга народа".

Павлик: Я просто хотел немного разбавить этот серый дождливый день Фото: Віктор Павлик / Facebook

Украинский певец Виктор Павлик на своей странице в Facebook попросил прощения за шутку о том, что баллотируется в депутаты от партии "Слуга народа".

"Дорогие люди! Я искренне приношу свои извинения за неудачную шутку! Не мог и подумать, что вы мне так верите! Это самый настоящий фейк! Фейк Фейкович! Я просто хотел немного разбавить этот серый дождливый день. А оказалось, что я неудачно пошутил. Больше не буду, поверьте! Сделал выводы. Всех вас очень люблю, уважаю и ценю, что вы у меня есть!" – написал он.

В понедельник, 12 октября, Павлик написал, что стал кандидатом в депутаты Днепропетровского областного совета от партии "Слуга народа". Он опубликовал свое фото, оформленное в стиле агитационных листовок партии "Слуга народа".

"Ну... вот так!!!" – подписал он пост. Позже исполнитель удалил публикацию. Скриншот сохранило издание "КП в Украине".

Скриншот: kp.ua

Весной 2019 года Павлик объявлял, что ведет переговоры с лидером партии "Стабильность" Василием Журавлевым. Певец рассматривал возможность участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Виктор Павлик родился 31 декабря 1965 года в городе Теребовля. В 2016 году ему было присвоено звание Народного артиста Украины. В его дискографии 30 альбомов. Наиболее известные песни из репертуара исполнителя – "Шикидим", "Ні обіцянок, ні пробачень", "Яна".