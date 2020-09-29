"Провал за провалом". Жена Павлика призналась, что терпит неудачи в своем деле

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова заявила, что считает ошибки трамплином.

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, как воспринимает свои неудачи и ошибки.

"Ошибаться – это хорошо! Хочу признаться, что у меня последнее время провал за провалом с продвижением моего блога. Но я знаю точно, что ошибка – это трамплин! Когда я ошибаюсь, в момент осознания и принятия ошибки получаю удовольствие. Потому что это говорит только о том, что я не стою на месте", – отметила она.

По словам супруги певца, многие не идут к своим целям и желаниям, потому что боятся провала.

"Но провал и ошибка – это важная часть успеха. Сложно найти человека, которому все далось легко, без преград. Победители – это не те кто, никогда не терпят проигрыша, победитель – это тот, кто никогда не сдается. И на каждое "нет" на своем пути находит опровержение. Если вы сдались слишком рано, то никогда не узнаете, от чего отказались. Боксер проигрывает матч не тогда, когда его посылают в нокдаун; он проигрывает, когда не поднимается на ноги. (Фраза взята из книги: Аллана и Барбары Пиз "Ответ")", – написала она.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.



29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика торжество было отложено.