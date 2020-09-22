Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, что ей нравится в своем лице, а чего бы она лишилась.

Репяхова намерена в 40 лет лечь под нож пластического хирурга Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Stories Instagram, что хочет отрезать второй подбородок.

Она инициировала переписку с подписчиками и пообещала ответить на интересные вопросы. Одним из таких жена Павлика посчитала вопрос, не хотела ли бы она сделать ринопластику.

"Мне очень нравится мой нос. Никогда не поменяю", – заявила Репяхова.

"Я бы второй подбородок отрезала. Наверное, сделаю это лет в 40", – написала она.

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Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.