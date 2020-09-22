Жена Павлика призналась, что хочет отрезать часть тела

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Stories Instagram, что хочет отрезать второй подбородок.
Она инициировала переписку с подписчиками и пообещала ответить на интересные вопросы. Одним из таких жена Павлика посчитала вопрос, не хотела ли бы она сделать ринопластику.
"Мне очень нравится мой нос. Никогда не поменяю", – заявила Репяхова.
"Я бы второй подбородок отрезала. Наверное, сделаю это лет в 40", – написала она.
Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.
29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака пара планирует провести торжественную свадебную церемонию для родных Репяховой.