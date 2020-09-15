"В этом наша сила, а для кого-то это препятствие". Молодая жена Павлика рассказала об отношениях с ним

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова заявила, что мнение окружающих не имеет для нее значения.

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова заявила в Instagram, что у всех людей есть страх, что подумают родители, родственники и окружение.

"Нам с детства общество велит жить так, как принято. (Непонятно, кем принято). Знайте, что жить надо так, как нравится вам! У меня с мужем большая разница в возрасте, мы думаем на разных языках и верим в разного Бога. В этом наша сила, а для кого-то это препятствие. Все мы разные. И почему нам хорошо вместе, можем понять только мы с мужем вдвоем. Потому что только мы вдвоем проживаем то, что проживаем. И все равно, кто что подумает", – заявила она.

Репяхова пожелала каждому найти смелость быть собой и проживать свою жизнь, а не ту, которую наметили родители или общество.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Пара из-за смерти младшего сына Павлика отменила свадебное торжество, которое было запланировано на 18 августа.