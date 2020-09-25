Бульвар Шоубиз
 
25 сентября, 2020
 
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"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала, как, слыша критику в свой адрес, сохранить нервы.

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Жена Павлика: Каждый воспринимает жизнь через призму своего жизненного опыта
Жена Павлика: Каждый воспринимает жизнь через призму своего жизненного опыта
Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, как бороться с критикой, и назвала себя экспертом "в этом деле".

Жена Павлика посоветовала согласиться с мнением критика, каким бы безосновательным и глупым оно ни казалось.

"Доказать вряд ли вы что-то сможете – человек видит то, что хочет видеть, а не то, как есть на самом деле. Таким образом вы не унизите себя и сохраните свои нервы", – отметила она.

Также Репяхова посоветовала согласиться с правом критика на собственное мнение.

"Каждый воспринимает жизнь через призму своего жизненного опыта. Все мы видим все по разному. Для каждого своя красота, свой комфорт и свои цели в жизни. Хотя бы поэтому мы не можем иметь одинаковых ценностей и взглядов. Когда вы примите факт того, что каждый имеет право на собственное мнение, не схожее с вашим, вам станет офигенно классно", – заверила она.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика торжество было отложено.

Теги: Виктор Павлик, Екатерина Репяхова, советы
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