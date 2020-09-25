"Вам станет офигенно классно". Жена Павлика рассказала, как бороться с критикой

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram, как бороться с критикой, и назвала себя экспертом "в этом деле".
Жена Павлика посоветовала согласиться с мнением критика, каким бы безосновательным и глупым оно ни казалось.
"Доказать вряд ли вы что-то сможете – человек видит то, что хочет видеть, а не то, как есть на самом деле. Таким образом вы не унизите себя и сохраните свои нервы", – отметила она.
Также Репяхова посоветовала согласиться с правом критика на собственное мнение.
"Каждый воспринимает жизнь через призму своего жизненного опыта. Все мы видим все по разному. Для каждого своя красота, свой комфорт и свои цели в жизни. Хотя бы поэтому мы не можем иметь одинаковых ценностей и взглядов. Когда вы примите факт того, что каждый имеет право на собственное мнение, не схожее с вашим, вам станет офигенно классно", – заверила она.
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Как бороться с критикои * (с хеи * терами)? Кажется, я настоящии * эксперт в этом деле.)) Так уж сложилось исторически * Многие люди просят дать совет по этому поводу, и я решила написать целыи * пост. * Я дам два совета, как обезвредить вашего критика. 1. Согласитесь с его истинои * . Соглашаи * тесь с мнением вашего критика, каким бы безосновательным и глупым оно вам ни казалось. Доказать вряд ли вы что-то сможете, человек видит, то что хочет видеть, а не то, как есть на самом деле. Таким образом вы не унизите себя и сохраните свои нервы. 2. Согласитесь с правом вашего критика на собственное мнение. Каждыи * воспринимает жизнь через призму своего жизненного опыта. Мне все все * видим по разному. Для каждого своя красота, свои * комфорт и свои цели в жизни. Хотя бы по этому мы не можем иметь одинаковые ценности и взгляды. Когда вы примите факт того, что каждыи * имеет право на собственное мнение, не схожее с вашим - вам станет офигенно классно. Подводя итоги, первыи * мои * совет нужен для того, чтобы разобраться с критиком, а второи * , для того, чтобы разобраться с самим собои * . Надеюсь, мои советы вам когда-нибудь помогут, всех люблю *
Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.
29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика торжество было отложено.