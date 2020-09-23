Жена Павлика мечтает стать многодетной мамой. Она уже определилась с именами детей

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова расскаала, сколько детей хочет иметь.

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова рассказала в Instagram Stories, что хочет троих детей.

Она инициировала переписку с подписчиками и пообещала ответить на интересные вопросы. Одним из таких жена Павлика посчитала вопрос, какие имена хотела бы дать своим детям.

"Миша, Люба, Витя", – написала она.

Скріншот: epyahovakate / Instagram

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел (уже покойный) от третьей жены Ларисы.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика торжество было отложено.