"Когда я стану мамой...". Молодая жена Павлика рассказала о грядущем материнстве

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова сфотографировалась со своей мамой.

Репяхова: Моя мамуля – для меня пример любви, понимания и заботы Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена 54-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram призналась, что хотела бы от своих будущих детей такого же отношения, как у нее к собственной матери. Пост она сопроводила совместной фотографией с мамой.

"Когда я стану мамой, я хочу быть такой же, как моя мама. Моя мамуля – для меня пример любви, понимания и заботы. Надеюсь, и я когда-нибудь заслужу такие чувства своих детей, какие испытываю к тебе, моя мамуля", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Репяхова начала подписываться в Instagram как Катя Павлик (Репяхова).

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 36-летний Александр от первой жены Лидии, 33-летняя Кристина от супруги Светланы и Павел 1999 года рождения (уже покойный) от третьей жены Ларисы. Для Репяховой брак с певцом – первый.

29 мая 2020 года Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели. Через некоторое время после регистрации брака они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика торжество было отложено.