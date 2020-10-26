Супруга Павлика Репяхова снялась топлес

Супруга украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова пожаловалась на беспомощность.

Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения в мае 2020 года Фото: repyahovakate / Instagram

Жена и концертный директор украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова разместила 25 октября в Instagram фото, на котором запечатлена топлес, прикрыв грудь руками.

"Сейчас я себя чувствую такой же беспомощной, как на этой фотографии", – подписала она снимок.

Виктор Павлик был женат трижды. У него трое детей: 35-летний Александр от первой жены Лидии, 32-летняя Кристина от супруги Светланы и 20-летний Павел от третьей жены Ларисы, который умер от рака в августе 2020 года.

Репяхова познакомилась с Павликом 4 ноября 2015 года в отеле благодаря случайному стечению обстоятельств.

29 мая Павлик и Репяхова зарегистрировали отношения, но сообщили об этом спустя две недели.