"Этот год показал, что я люблю мужа не за звание или количество денег". Супруга Павлика подвела итоги их пятилетних отношений

Молодая жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина назвала 2020 год одним из самых сложных в их совместной жизни.

Павлик женился на Репяховой в мае 2020 года Фото: repyahovakate / Instagram

26-летняя жена украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Павлик (Репяхова) 29 декабря в Instagram заявила, что события 2020 года доказали искренность ее чувств к 54-летнему мужу.

По словам супруги артиста, этот год стал для них самым тяжелым из пяти совместно прожитых лет.

"Мы пережили отсутствие работы, смерть, отмену свадьбы, сложное финансовое положение. Но этот год показал, что я люблю своего мужа точно не за звание или количество денег", – написала она.

Супруга артиста выразила надежду, что 2021 год будет для их пары намного лучше.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018 году она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лора Созаева, торжество было отложено.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.