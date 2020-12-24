Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе

По словам 36-летнего музыканта Александра Павлика, 11 лет назад он смог простить отца – украинского певца Виктора Павлика за то, что тот ушел из семьи, и сейчас воспринимает его таким, какой он есть.

Александр Павлик: Папа такой, какой есть. Я его люблю таким, какой он есть Фото: Alexandr Pavlik / Facebook

Сын украинского певца Виктора Павлика – 36-летний музыкант Александр Павлик в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" заявил, что отец ушел из семьи, когда ему было две недели.

По словам музыканта, после этого он встретился с отцом, когда был уже в третьем классе.

"Я помню, как отец впервые приехал ко мне на "Жигулях" в школу – я учился в третьем классе. Он заглянул, у него еще сережка была в виде крестика, такие патлы. Я это очень помню", – признался он.

Он подчеркнул, что его матери было сложно одной воспитывать сына.

"Обиженная женщина на жизнь, на мужа, которая осталась одна без денег, без ничего с маленьким ребенком", – описал он свою мать.

По словам сына артиста, он простил отца 11 лет назад.

"Папа такой, какой есть. Я его люблю таким, какой он есть. Иногда где-то что-то царапает, но я уже умею переключаться", – подытожил он.

Александр Павлик – старший сын артиста Виктора Павлика. Он родился в 1984 году в городе Горишни Плавни Полтавской области. Его мать работала крановщицей в Одессе, а отец приехал туда на практику. Семья распалась вскоре после рождения первенца.

У Александра Павлика также есть единокровная сестра Карина. В августе 2020 года от онкологии умер его единокровный брат Павел Павлик.