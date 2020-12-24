Сын Павлика: Помню, как отец впервые приехал ко мне в школу. Я учился в третьем классе

Сын украинского певца Виктора Павлика – 36-летний музыкант Александр Павлик в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" заявил, что отец ушел из семьи, когда ему было две недели.
По словам музыканта, после этого он встретился с отцом, когда был уже в третьем классе.
"Я помню, как отец впервые приехал ко мне на "Жигулях" в школу – я учился в третьем классе. Он заглянул, у него еще сережка была в виде крестика, такие патлы. Я это очень помню", – признался он.
Он подчеркнул, что его матери было сложно одной воспитывать сына.
"Обиженная женщина на жизнь, на мужа, которая осталась одна без денег, без ничего с маленьким ребенком", – описал он свою мать.
По словам сына артиста, он простил отца 11 лет назад.
"Папа такой, какой есть. Я его люблю таким, какой он есть. Иногда где-то что-то царапает, но я уже умею переключаться", – подытожил он.
Александр Павлик – старший сын артиста Виктора Павлика. Он родился в 1984 году в городе Горишни Плавни Полтавской области. Его мать работала крановщицей в Одессе, а отец приехал туда на практику. Семья распалась вскоре после рождения первенца.
У Александра Павлика также есть единокровная сестра Карина. В августе 2020 года от онкологии умер его единокровный брат Павел Павлик.