В Черновицкой области все учебные заведения переводят на дистанционное обучение из-за COVID-19

Карантинные ограничения из-за распространения коронавируса в Черновицкой области будут действовать в течение ближайших двух недель, сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Все учебные учреждения Черновицкой области из-за роста заболеваемости COVID-19 будут переведены на дистанционную форму обучения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Принято обязательное к выполнению решение всеми учредителями образовательных учреждений на территории Черновицкой области. Все заведения переводятся на дистанционную форму обучения", – сказал Осачук.

Он уточнил, что карантинные ограничения будут действовать в течение ближайших двух недель. Помимо образовательных учреждений, это решение касается всех кружков, внешкольной работы, художественных и спортивных школ.

"По состоянию на сегодня мы имеем наибольшее количество пациентов с COVID-19 и подозрением, которые одновременно лечатся в госпитальных базах области, – 1113 человек. Сейчас в больницах занято 63% коек", – подчеркнул Осачук.

По состоянию на утро 22 февраля в Украине коронавирус подтвердили у 1,3 млн человек, более 25 тыс. заболевших умерли, 1,15 млн выздоровели.

В Черновицкой области за сутки зафиксировано 259 случаев COVID-19.