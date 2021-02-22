В Украине за сутки новых больных COVID-19 оказалось вдвое больше, чем выздоровевших

В Украине 21 февраля от коронавирусной инфекции выздоровело меньше всего пациентов с октября 2020 года.

За сутки в Украине провели 20 тыс. тестирований на коронавирус Фото: ЕРА

За последние сутки в Украине подтвердили 3206 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 22 февраля в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"3206 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 февраля 2021 года. В частности, заболели 216 детей и 78 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1443 человека, летальных случаев – 53, выздоровело 1353 человека", – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 4489 новых случаев COVID-19.

Число выздоровевших за сутки оказалось наименьшее в стране с 25 октября 2020 года, тогда было 1029 излечившихся.

За последние 24 часа в Украине провели 20 183 тестирования на коронавирус, из которых 13 513 – методом ПЦР.

Больше всего новых пациентов обнаружили в Ивано-Франковской (515) и Винницкой (328) областях.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 1 307 662 случая коронавирусной инфекции, скончалось 25 156 больных COVID-19, выздоровело 1 147 426 человек.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.