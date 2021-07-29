Количество умерших от COVID-19 за неделю возросло более чем на 20% – ВОЗ

Эксперты ВОЗ отметили, что не все инфицированные коронавирусом умершие попадают в статистику, поскольку многие из них имели тяжелые предыдущие заболевания.
За указанный период в мире было зарегистрировано 3,8 млн случаев заражения коронавируса, на 8% больше, чем на предыдущей неделе.
ВОЗ обнародовала результаты исследований эффективности принятых организацией вакцин от коронавируса: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinovac и Sinopharm. Так, эффективность более 80% показали вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer/Biontech и Sinovac.
Вакцины AstraZeneca и Pfizer/Biontech значительно снижают вероятность тяжелого течения болезни при инфицировании "индийским" штаммом коронавируса, добавили в ВОЗ.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ сообщала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.