Количество умерших от COVID-19 за неделю возросло более чем на 20% – ВОЗ

По данным ВОЗ, "индийский" штамм циркулирует в 111 странах Фото: ЕРА

Эксперты ВОЗ отметили, что не все инфицированные коронавирусом умершие попадают в статистику, поскольку многие из них имели тяжелые предыдущие заболевания.

За указанный период в мире было зарегистрировано 3,8 млн случаев заражения коронавируса, на 8% больше, чем на предыдущей неделе.

ВОЗ обнародовала результаты исследований эффективности принятых организацией вакцин от коронавируса: AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer/Biontech, Sinovac и Sinopharm. Так, эффективность более 80% показали вакцины AstraZeneca, Moderna, Pfizer/Biontech и Sinovac.

Вакцины AstraZeneca и Pfizer/Biontech значительно снижают вероятность тяжелого течения болезни при инфицировании "индийским" штаммом коронавируса, добавили в ВОЗ.