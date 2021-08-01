Из-за штамма "Дельта" борьба с коронавирусом оказалась под угрозой – ВОЗ

Гебрейесус отметил, что рост заболеваемости вызван в частности повышенной социальной мобильностью Фото: EPA

В Африке смертность за последний месяц увеличилась на 80%.

Большая часть увеличения вызвана распространением штамма коронавируса Delta.

"С трудом достигнутые успехи оказываются под угрозой или утрачиваются, а системы здравоохранения во многих странах оказываются перегруженными", – подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, рост заболеваемости вызван повышенной социальной мобильностью, непоследовательным использованием мер общественного здравоохранения, а также несправедливым распределением вакцин.

Гебрейесус отметил, что коронавирус SARS-CoV-2 изменился и продолжает меняться.

"На данный момент появилось четыре варианта, вызывающих беспокойство, и их будет больше, пока вирус продолжает распространяться", – сказал директор ВОЗ.

В списке штаммов ВОЗ, вызывающих беспокойство, значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями "Альфа" (выявлен в Великобритании), "Бета" (Южная Африка), "Гамма" (Бразилия) и "Дельта" (Индия).