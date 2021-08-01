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Из-за штамма "Дельта" борьба с коронавирусом оказалась под угрозой – ВОЗ

Гебрейесус отметил, что рост заболеваемости вызван в частности повышенной социальной мобильностью
Гебрейесус отметил, что рост заболеваемости вызван в частности повышенной социальной мобильностью
Фото: EPA

В среднем в пяти из шести регионов Всемирной организации здравоохранения за месяц число инфицирований коронавирусом увеличилось на 80%. Об этом заявил 30 июля генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, написала пресс-служба организаци.

В Африке смертность за последний месяц увеличилась на 80%.

Большая часть увеличения вызвана распространением штамма коронавируса Delta.

"С трудом достигнутые успехи оказываются под угрозой или утрачиваются, а системы здравоохранения во многих странах оказываются перегруженными", – подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, рост заболеваемости вызван повышенной социальной мобильностью, непоследовательным использованием мер общественного здравоохранения, а также несправедливым распределением вакцин.

Гебрейесус отметил, что коронавирус SARS-CoV-2 изменился и продолжает меняться. 

"На данный момент появилось четыре варианта, вызывающих беспокойство, и их будет больше, пока вирус продолжает распространяться", – сказал директор ВОЗ.

В списке штаммов ВОЗ, вызывающих беспокойство, значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями "Альфа" (выявлен в Великобритании), "Бета" (Южная Африка), "Гамма" (Бразилия) и "Дельта" (Индия).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 1 августа подтвердили 197,8 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 4,2 млн пациентов умерло. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Теги: ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, Тедрос Адханом Гебрейесус, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, штамм, Дельта
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