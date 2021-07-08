В конце июня "индийский" штамм коронавируса составлял почти 60% заражений в Германии

Отмечается, что "индийский" вариант постепенно вытесняет "британский" штамм "Альфа" – в конце мая он составлял 91% всех случаев, в конце июня – 33%. Другие варианты коронавируса SARS-CoV-2 в Германии встречаются редко.

В институте допускают, что в настоящее время штамм "Дельта" составляет уже две трети всех заражений коронавирусом в ФРГ.

На фоне разговоров об ослаблении ограничений немецкие вирусологи призвали продолжать носить маски и соблюдать другие меры предосторожности, отметив, что вариант "Дельта" передается гораздо легче, чем "Альфа".