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В конце июня "индийский" штамм коронавируса составлял почти 60% заражений в Германии

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В Германии "индийский" вариант коронавируса постепенно вытесняет "британский" штамм
В Германии "индийский" вариант коронавируса постепенно вытесняет "британский" штамм
Фото: EPA

Впервые обнаруженный в Индии штамм коронавируса "Дельта" за неделю с 21-го по 27 июня составлял 59% всех заражений в Германии, что почти в два раза больше по сравнению с данными за предыдущую неделю. Об этом сообщили в Институте Роберта Коха (RKI), пишет 8 июля DPA.

Отмечается, что "индийский" вариант постепенно вытесняет "британский" штамм "Альфа" – в конце мая он составлял 91% всех случаев, в конце июня – 33%. Другие варианты коронавируса SARS-CoV-2 в Германии встречаются редко.

В институте допускают, что в настоящее время штамм "Дельта" составляет уже две трети всех заражений коронавирусом в ФРГ.

На фоне разговоров об ослаблении ограничений немецкие вирусологи призвали продолжать носить маски и соблюдать другие меры предосторожности, отметив, что вариант "Дельта" передается гораздо легче, чем "Альфа".

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным RKI, за время пандемии в Германии подтвердили более 3,73 млн случаев заражения, умерло около 91,1 тыс. человек с COVID-19.

Вариант коронавируса "Дельта" зарегистрировали не менее чем в 98 странах, сообщал 2 июля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. "Индийский" вариант становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Теги: Германия, Альфа, ФРГ, ограничения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, маски, штамм, Дельта
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