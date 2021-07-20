В ВОЗ сообщили о распространении штамма коронавируса "Лямбда" в 30 странах

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года Фото: EPA

По ее информации, штамм циркулирует в основном в Северной и Южной Америке.

Ван Керкхове сообщила, что ВОЗ внесла штамм "Лямбда" в список представляющих интерес в июне. Впервые он был зарегистрирован в Перу в декабре 2020 года.

Представитель ВОЗ также добавила, что в организации внимательно наблюдают за штаммом и взаимодействуют с государствами-членами организации для получения информации о распространении этого варианта коронавируса.

В списке ВОЗ значатся штаммы вируса SARS-CoV-2 с обозначениями "Альфа" (выявлен в Великобритании), "Бета" (Южная Африка), "Гамма" (Бразилия) и "Дельта" (Индия).

ВОЗ назвала варианты вируса "Эта" (Великобритания и Нигерия), "Йота" (США) "Каппа" (Индия) и "Лямбда" (Перу).