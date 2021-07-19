ВОЗ предоставит Украине тесты для выявления "индийского" штамма коронавируса – Ляшко

Ляшко говорил, что Украина готовится к распространению штамма "Дельта" Фото: Виктор Ляшко / Facebook

"На этой неделе мы ожидаем от ВОЗ поставку ПЦР-тестов, которые работают исключительно на "Дельту". Это позволит нам наряду с секвенированием проводить дополнительное ПЦР-тестирование", – сказал он.

Министр пояснил, что тесты позволят отобрать материал и исследовать его несколько раз.

"Подобрали биологический материал, исследовали. Если есть положительный результат, этот же материал ставим на другую плашку, чтобы понять, не "Дельта" ли это". Так мы сможем посмотреть уровень циркуляции штамма "Дельта" по стране", – заключил он.