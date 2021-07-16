ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

33% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – Данилов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин Украины по заданию СНБО усилит карантинные меры
Кабмин Украины по заданию СНБО усилит карантинные меры
Фото: EPA

Распространение в мире двух новых штаммов коронавируса "Дельта" и "Лямбда" вызывает обеспокоенность властей Украины. Об этом 16 июля после заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В ближайшее время Кабинет Министров Украины примет дополнительные меры по реагированию на эту угрозу. Это очень опасно. К сожалению, как всем известно, это касается не только взрослого населения, но и детей", – сказал Данилов.

Он привел предварительные данные серологического исследования, согласно которым 33% украинцев имеют антитела к COVID-19.

"Если мы с вами посчитаем вакцинированных граждан, то 38–40% наших граждан уже с иммунитетом. Но это не повод для нас не соблюдать ограничительные меры, которые предлагают медики", – заявил секретарь СНБО.

По его словам, в ближайшее время в Украине смогут вакцинироваться от коронавируса все желающие.

"Сегодня в странах, в частности в тех, где прошли футбольные соревнования, есть вспышка COVID-19. Я бы хотел обратиться ко всем. У нас, к сожалению, проходят массовые мероприятия, Atlas Weekend, у нас много людей отдыхает на море. Люди, которые находятся в скоплении, – они первые в зоне риска. Поэтому Кабмин по заданию СНБО введет более жесткие меры", – сказал Данилов.

Он добавил, что более подробно о карантинных мерах расскажет глава Минздрава Виктор Ляшко.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С 9 июня 2021 года все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52,7 тыс. пациентов. В стране четвертые сутки подряд растет число новых случаев COVID-19.

Теги: Кабинет Министров, СНБО, исследование, украинцы, Алексей Данилов, коронавирус, иммунитет, штамм, Дельта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолины и Монфиса
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолины и Монфиса
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS