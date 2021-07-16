33% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – Данилов

"В ближайшее время Кабинет Министров Украины примет дополнительные меры по реагированию на эту угрозу. Это очень опасно. К сожалению, как всем известно, это касается не только взрослого населения, но и детей", – сказал Данилов.
Он привел предварительные данные серологического исследования, согласно которым 33% украинцев имеют антитела к COVID-19.
"Если мы с вами посчитаем вакцинированных граждан, то 38–40% наших граждан уже с иммунитетом. Но это не повод для нас не соблюдать ограничительные меры, которые предлагают медики", – заявил секретарь СНБО.
По его словам, в ближайшее время в Украине смогут вакцинироваться от коронавируса все желающие.
"Сегодня в странах, в частности в тех, где прошли футбольные соревнования, есть вспышка COVID-19. Я бы хотел обратиться ко всем. У нас, к сожалению, проходят массовые мероприятия, Atlas Weekend, у нас много людей отдыхает на море. Люди, которые находятся в скоплении, – они первые в зоне риска. Поэтому Кабмин по заданию СНБО введет более жесткие меры", – сказал Данилов.
Он добавил, что более подробно о карантинных мерах расскажет глава Минздрава Виктор Ляшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С 9 июня 2021 года все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне эпидемической опасности в связи с распространением COVID-19.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,2 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52,7 тыс. пациентов. В стране четвертые сутки подряд растет число новых случаев COVID-19.