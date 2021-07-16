33% украинцев имеют иммунитет к COVID-19 – Данилов

"В ближайшее время Кабинет Министров Украины примет дополнительные меры по реагированию на эту угрозу. Это очень опасно. К сожалению, как всем известно, это касается не только взрослого населения, но и детей", – сказал Данилов.

Он привел предварительные данные серологического исследования, согласно которым 33% украинцев имеют антитела к COVID-19.

"Если мы с вами посчитаем вакцинированных граждан, то 38–40% наших граждан уже с иммунитетом. Но это не повод для нас не соблюдать ограничительные меры, которые предлагают медики", – заявил секретарь СНБО.

По его словам, в ближайшее время в Украине смогут вакцинироваться от коронавируса все желающие.

"Сегодня в странах, в частности в тех, где прошли футбольные соревнования, есть вспышка COVID-19. Я бы хотел обратиться ко всем. У нас, к сожалению, проходят массовые мероприятия, Atlas Weekend, у нас много людей отдыхает на море. Люди, которые находятся в скоплении, – они первые в зоне риска. Поэтому Кабмин по заданию СНБО введет более жесткие меры", – сказал Данилов.

Он добавил, что более подробно о карантинных мерах расскажет глава Минздрава Виктор Ляшко.