В ВОЗ прогнозируют "разрушительные" последствия для здравоохранения из-за проведения финала Евро 2020

"Должна ли я получать удовольствие от просмотра передачи [коронавируса], происходящей у меня на глазах? Пандемия COVID-19 сегодня не прекратится. Штамм "Дельта" воспользуется положением невакцинированных людей, находящихся в многолюдных местах, без масок", – написала она.

Керхов добавила, что последствия проведения такого массового мероприятия будут разрушительными.

Am I supposed to be enjoying watching transmission happening in front of my eyes?



The #COVID19 pandemic is not taking a break tonight… #SARSCoV2 #DeltaVariant will take advantage of unvaccinated people, in crowded settings, unmasked, screaming/shouting/singing. Devastating. — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) July 11, 2021

Финал Евро 2020 прошел 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Он вмещает 90 тыс. зрителей, но из-за ковидных ограничений на матч пустили 67 500, отмечало издание 20min.

The Guardain подчеркивает, что все присутствующие на матче должны были сдать экспресс-тест на коронавирус. Однако, как отмечает издание, эти тесты не являются надежными при выявлении положительных случаев, когда у инфицированного человека низкий уровень вируса (обычно в первые несколько дней после заражения), и когда их проводит не медицинский персонал.