"Индийский" штамм коронавируса заразен, как ветряная оспа. Он может передаваться вакцинированными – исследование

Директор агентства CDC, доктор Рошель П. Валенски признала, что вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта "Дельта" несут в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди. Они могут с такой же легкостью распространять вирус, но в меньшей степени.

Валенски назвала передачу от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее

Штамм "Дельта" передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома), SARS (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома), лихорадку Эболы, простуду и сезонный грипп. В документе говорится, что он так же заразен, как ветряная оспа.

Согласно недавнему исследованию, при заражении вариантом "Дельта" количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных исходной версией вируса, написала The New York Times.

Один из федеральных чиновников сказал The New York Times, что в CDC обеспокоены поступающими данными, поскольку "Дельта" представляет собой серьезную угрозу, которая требует действий уже сейчас".

CDC рекомендовал вакцинированным носить маски в закрытых помещениях в общественных местах. Данные агентства предполагают, что людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой передачи вируса. Это же следует делать вакцинированным американцам, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми, отмечается в исследовании.