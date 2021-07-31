ГОРДОН
 
 
МИР

"Индийский" штамм коронавируса заразен, как ветряная оспа. Он может передаваться вакцинированными – исследование

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в 132 странах
Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали в 132 странах
Фото: ЕРА

"Индийский" штамм коронавируса, известный как "Дельта", с большей вероятностью преодолеет защиту, обеспечиваемую вакцинами. Об этом сообщила газета The New York Тimes 30 июля со ссылкой на внутреннюю презентацию, распространенную в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (СDС).

Директор агентства CDC, доктор Рошель П. Валенски признала, что вакцинированные люди с так называемыми прорывными инфекциями варианта "Дельта" несут в носу и горле столько же вируса, сколько невакцинированные люди. Они могут с такой же легкостью распространять вирус, но в меньшей степени.

Валенски назвала передачу от вакцинированных людей редким явлением, но другие ученые предположили, что это может быть более распространенным явлением, чем считалось ранее

Штамм "Дельта" передается интенсивнее, чем вирусы, вызывающие MERS (коронавирус ближневосточного респираторного синдрома), SARS (коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома), лихорадку Эболы, простуду и сезонный грипп. В документе говорится, что он так же заразен, как ветряная оспа.

Согласно недавнему исследованию, при заражении вариантом "Дельта" количество вируса в дыхательных путях в 10 раз выше, чем у людей, инфицированных исходной версией вируса, написала The New York Times.

Один из федеральных чиновников сказал The New York Times, что в CDC обеспокоены поступающими данными, поскольку "Дельта" представляет собой серьезную угрозу, которая требует действий уже сейчас".

CDC рекомендовал вакцинированным носить маски в закрытых помещениях в общественных местах. Данные агентства предполагают, что людям со слабой иммунной системой следует носить маски даже в местах, где нет высокой передачи вируса. Это же следует делать вакцинированным американцам, которые контактируют с маленькими детьми, пожилыми людьми или другими уязвимыми людьми, отмечается в исследовании.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Всего в Украине к 28 июля подтвердили 17 случаев инфицирования штаммом "Дельта", большинство заболевших посещали Россию.

Теги: США, грипп, вакцинация, исследование, вирус Эбола, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, штамм, CDC, Дельта, оспа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Замуж собралась?", "Нежная и секси одновременно". Никитюк поделилась летним луком
"Замуж собралась?", "Нежная и секси одновременно". Никитюк поделилась летним луком
Супруги Клуни отреагировали на слухи о беременности
Супруги Клуни отреагировали на слухи о беременности
"Делом занимаются юристы". Украинская певица Бужинская обвинила российские СМИ в клевете
"Делом занимаются юристы". Украинская певица Бужинская обвинила российские СМИ в клевете
"Я сам не справляюсь. Сегодня был у специалиста". Актер Фединчик повторно извинился за драку в Киеве
"Я сам не справляюсь. Сегодня был у специалиста". Актер Фединчик повторно извинился за драку в Киеве
"Как можно так застрять в 90-х?", "Пеньюар, а не пляжная одежда". В сети обсуждают новые фото Волочковой в бикини
"Как можно так застрять в 90-х?", "Пеньюар, а не пляжная одежда". В сети обсуждают новые фото Волочковой в бикини
"Аж слюни потекли". Ярославский поделился 12 идеями для вкусного завтрака
"Аж слюни потекли". Ярославский поделился 12 идеями для вкусного завтрака
"Покажи гада, будем мстить!" Jerry Heil пожаловалась на атаку 4 тыс. "тайских ботов"
"Покажи гада, будем мстить!" Jerry Heil пожаловалась на атаку 4 тыс. "тайских ботов"
Фото 52-летней Лопес в мини-бикини с обнаженными ягодицами за час набрало больше 1,5 млн лайков
Фото 52-летней Лопес в мини-бикини с обнаженными ягодицами за час набрало больше 1,5 млн лайков
  Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт
  Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт
"В трусах не надоело ходить? Сраку простудишь". Maruv станцевала в садомазо-боди с откровенным декольте
"В трусах не надоело ходить? Сраку простудишь". Maruv станцевала в садомазо-боди с откровенным декольте
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Написьник надо по размеру вареника подбирать, чтобы начинку не было видно". Волочкова выложила новые фото в бикини
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Надька, конечно, красотка", "Писю не перегружай". Дорофеева позировала с пальцем во рту
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Беременность делает женщину божественно красивой". 54-летняя Сумская показала свое обнаженное фото
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS