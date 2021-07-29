В РФ снова зафиксирован рекорд смертности от коронавируса. Третий раз за месяц 799 умерших за сутки

Об этом свидетельствуют данные правительственного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.
В этом месяце такую же суточную смертность фиксировали 15-го и 23 июля. Это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.
Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 6,22 млн (+23,3 тыс. за последние сутки), из них выздоровело 5,57 млн человек, скончалось почти 157 тыс.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Резкий рост новых случаев COVID-19 в России фиксируют с начала июня. Согласно данным ВОЗ на 29 июля, Россия – первая в Европе по числу новых случаев COVID-19 и по количеству смертей от коронавирусной инфекции за сутки.
Как пишет ТАСС, глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила 16 июля, что порядка 67,9% случаев заражения коронавирусом в июле связаны с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые подтвержденного в Индии.
По информации научного центра "Вектор", вариант "Дельта" широко распространен в РФ, также в стране подтверждены первые случаи "бразильского" штамма "Гамма".
Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 111 странах.
Из-за этого штамма Украина ввела более жесткие ограничения для въезда из РФ и Индии.