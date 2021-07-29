В РФ снова зафиксирован рекорд смертности от коронавируса. Третий раз за месяц 799 умерших за сутки

Россия лидирует в Европе по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса Фото: ЕРА

Об этом свидетельствуют данные правительственного оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В этом месяце такую же суточную смертность фиксировали 15-го и 23 июля. Это максимальный показатель с начала эпидемии в стране.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 6,22 млн (+23,3 тыс. за последние сутки), из них выздоровело 5,57 млн человек, скончалось почти 157 тыс.