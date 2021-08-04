В Минздраве Украины назвали симптомы штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта"

Среди наиболее распространенных симптомов штамма "Дельта" – лихорадка, головная боль и насморк, отметили в Минздраве Фото: EPA

"Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены", – говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, есть информация о более серьезных симптомах, в частности – нарушении слуха, желудочно-кишечных проблемах и образованиях тромбов, что приводит к гибели тканей и гангрене, добавили в министерстве.

"Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было у инфицированных "диким" штаммом. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению вируса на других людей", – отмечается в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что вероятность тяжелого течения COVID-19 при заражении штаммом "Дельта" намного выше у невакцинированных людей.

"Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме", – резюмировали в Минздраве.