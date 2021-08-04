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В Минздраве Украины назвали симптомы штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта"

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Среди наиболее распространенных симптомов штамма "Дельта" лихорадка, головная боль и насморк, отметили в Минздраве
Среди наиболее распространенных симптомов штамма "Дельта" – лихорадка, головная боль и насморк, отметили в Минздраве
Фото: EPA

Симптомы при заражении штаммом коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые выявленного в Индии, отличаются. В Министерстве здравоохранения Украины 4 августа в Facebook рассказали, какие из них распространенные.

"Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса менее распространены", – говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, есть информация о более серьезных симптомах, в частности – нарушении слуха, желудочно-кишечных проблемах и образованиях тромбов, что приводит к гибели тканей и гангрене, добавили в министерстве.

"Согласно исследованию, проведенному учеными из Китая, концентрация вируса в крови зараженного человека от штамма "Дельта" в 1000 раз больше, чем было у инфицированных "диким" штаммом. Это означает, что у больного гораздо больше вероятность выделять вирус во внешнюю среду, что способствует распространению вируса на других людей", – отмечается в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что вероятность тяжелого течения COVID-19 при заражении штаммом "Дельта" намного выше у невакцинированных людей.

"Если все же заражение произошло, полностью вакцинированные лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме", – резюмировали в Минздраве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1913925915437171

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 5 августа подтвердили 199,9 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, 4,25 млн пациентов умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, угрозы, болезнь, Минздрав, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, лихорадка, штамм, мутация, Дельта
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