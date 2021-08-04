В США могут полностью одобрить вакцину Pfizer к началу сентября – The New York Times

В США полностью вакцинированы более 165 млн человек Фото: ЕРА

Сейчас препарат разрешен только для экстренного применения из-за пандемии. Собеседники издания говорят, что неофициальный крайний срок для одобрения вакцины – день труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября.

Лидеры FDA считают, что окончательное одобрение поможет вызвать большее доверие общественности к вакцинации. Это приведет к увеличению числа вакцинированных граждан на фоне распространения "индийского" штамма коронавируса, считают источники.

После одобрения вакцины Pfizer в США разрабатывать ряд требований к вакцинации. Гражданские лица, работающие в министерстве обороны, должны будут пройти вакцинацию. Заказ вакцины для 1,3 млн военнослужащих, находящихся на службе, приостановили до тех пор, пока FDA не примет меры, пишет газета.