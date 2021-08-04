ГОРДОН
 
 
МИР

В США могут полностью одобрить вакцину Pfizer к началу сентября – The New York Times

В США полностью вакцинированы более 165 млн человек
В США полностью вакцинированы более 165 млн человек
Фото: ЕРА

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США собирается полностью одобрить вакцину от коронавируса Pfizer к началу сентября. Об этом сообщили 4 августа источники газеты The New York Times.

Сейчас препарат разрешен только для экстренного применения из-за пандемии. Собеседники издания говорят, что неофициальный крайний срок для одобрения вакцины – день труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября.

Лидеры FDA считают, что окончательное одобрение поможет вызвать большее доверие общественности к вакцинации. Это приведет к увеличению числа вакцинированных граждан на фоне распространения "индийского" штамма коронавируса, считают источники. 

После одобрения вакцины Pfizer в США  разрабатывать ряд требований к вакцинации. Гражданские лица, работающие в министерстве обороны, должны будут пройти вакцинацию. Заказ вакцины для 1,3 млн военнослужащих, находящихся на службе, приостановили до тех пор, пока FDA не примет меры, пишет газета.

Контекст:

Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).

В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания. 

В Pfizer заявили о высокой эффективности своей вакцины против "индийского" штамма коронавируса.

По состоянию на 4 августа в США хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 192 млн человек (57,9% от общего населения), полностью вакцинированы более 165 млн граждан Соединенных Штатов (49,7%), свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

По данным CDC, в США подтвердили около 35,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло от COVID-19 почти 612 тыс. человек. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: США, вакцинация, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки, Pfizer, штамм, Дельта
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какой прелестный мужчина!", "Слюнки текут". Комаровский похвастался блюдом, которое приготовил из "личнопойманной" рыбы
"Какой прелестный мужчина!", "Слюнки текут". Комаровский похвастался блюдом, которое приготовил из "личнопойманной" рыбы
  Поплавский посвятил клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины
  Поплавский посвятил клип "Батько" своему отцу и всем отцам Украины Актуально
Как приготовить суп харчо
Как приготовить суп харчо
"Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го". Андре Тан показал тренировку со штангой
"Скоро буду волосатый, мускулистый Иго-го-го-го". Андре Тан показал тренировку со штангой
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Ани Лорак выставила на обозрение пышную грудь и пухлые губы
Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса
Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса
  "Изумительные баклажаны". Эксперт дала два простых сезонных рецепта
  "Изумительные баклажаны". Эксперт дала два простых сезонных рецепта
Жена Ямы показала свои абрикосы
Жена Ямы показала свои абрикосы
"Боже, какая классная!". Ребрик снялась в мокром купальнике
"Боже, какая классная!". Ребрик снялась в мокром купальнике
"Сомнительная искренность", "Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь". Бывшие солистки "НеАнгелов" показали "обнимашки"
"Сомнительная искренность", "Вика говорила, что Слава ее унижает, а сейчас уже любовь". Бывшие солистки "НеАнгелов" показали "обнимашки"
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Мама троих детей". 50-летняя Орбакайте засветила грудь
"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах
"Ей это нравится". Цукерберг в резиновых шлепанцах сразился с дочерью на шпагах
"Какая фигурка! А ноги какие! Фарфоровая статуэтка!" 65-летняя Долина надела миниплатье
"Какая фигурка! А ноги какие! Фарфоровая статуэтка!" 65-летняя Долина надела миниплатье
"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике
"Ускоритель внутри не дает покоя". Беременная Осадчая показала тело в купальнике
"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото
"Обнулился". Ахмадов после развода с Билык побрился налысо. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Как самка при течке", "Полоскает шмоньку". Волочкова в микробикини показала растяжку в воде
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
"Самая красивая женщина в мире". Звезда "Великолепного века" Узерли показала грудь
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
Зеленского заметили в киевском супермаркете. Очевидцы говорят: покупал вино
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Уже родила, что ли?" Горбунов озадачил сеть свежим снимком с Осадчей
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
"Ой ты, пуси-муси". Джанабаева впервые показала лицо дочери от Меладзе
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
Как приготовить закуску из лаваша. Советы эксперта
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Красивая, зараза". Брежнева засветила голую грудь под прозрачной тканью
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
"Сексуальнее пары я не видела", "Хорошая поза", "Секси". В сети комментируют пляжные снимки Ребрик с мужем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS