В США могут полностью одобрить вакцину Pfizer к началу сентября – The New York Times

Сейчас препарат разрешен только для экстренного применения из-за пандемии. Собеседники издания говорят, что неофициальный крайний срок для одобрения вакцины – день труда, который в США отмечают в первый понедельник сентября.
Лидеры FDA считают, что окончательное одобрение поможет вызвать большее доверие общественности к вакцинации. Это приведет к увеличению числа вакцинированных граждан на фоне распространения "индийского" штамма коронавируса, считают источники.
После одобрения вакцины Pfizer в США разрабатывать ряд требований к вакцинации. Гражданские лица, работающие в министерстве обороны, должны будут пройти вакцинацию. Заказ вакцины для 1,3 млн военнослужащих, находящихся на службе, приостановили до тех пор, пока FDA не примет меры, пишет газета.
Вакцина BNT162b2 производства компаний Pfizer и BioNTech стала первой, которую одобрила ВОЗ (ее эффективность оценивается в 95%).
В июле Израиль заявил о снижении эффективности препарата от Pfizer/BioNTech в предотвращении симптомов COVID-19 до 64%, в то же время вакцина была на 93% эффективна против тяжелых случаев заболевания.
В Pfizer заявили о высокой эффективности своей вакцины против "индийского" штамма коронавируса.
По состоянию на 4 августа в США хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 192 млн человек (57,9% от общего населения), полностью вакцинированы более 165 млн граждан Соединенных Штатов (49,7%), свидетельствуют данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
По данным CDC, в США подтвердили около 35,2 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло от COVID-19 почти 612 тыс. человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.