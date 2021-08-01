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Pfizer и Moderna повысили цены на свои вакцины от коронавируса – СМИ

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По прогнозам аналитиков, разрыв в стоимости между вакцинами мРНК и их конкурентами с другими механизмами вырастет еще больше
По прогнозам аналитиков, разрыв в стоимости между вакцинами мРНК и их конкурентами с другими механизмами вырастет еще больше
Фото: EPA

Компании Pfizer и Moderna подняли цену на вакцины от коронавируса на фоне роста спроса на их разработки. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, стоимость одной дозы вакцины Pfizer выросла с €15,5 до €19,5, а одна инъекция вакцины Moderna теперь стоит €21,5, тогда как ранее за нее просили €19.

Рост обусловлен попытками стран закупить как можно больше вакцин на фоне новой волны пандемии, вызванной штаммом "Дельта".

Издание отмечает, что условия сделок, заключенных в этом году приблизительно на 2,1 млрд доз вакцин до 2023 года, были пересмотрены после того, как данные испытаний показали, что их вакцины имели более высокие показатели эффективности, чем более дешевые препараты, разработанные Oxford/AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По прогнозам аналитиков, разрыв в стоимости между вакцинами мРНК и более традиционными конкурентами, которые содержат либо вирусные белки, либо инактивированный вирус, в следующем году еще больше увеличится.

Pfizer уже отчиталась о планах выручить $33,5 млрд в этом году. Консультанты Financial Times в сфере торговли медицинскими товарами прогнозируют, что продажи Pfizer достигнут $56 млрд, Moderna – $30 млрд.

В Pfizer отказались комментировать цены, сославшись на конфиденциальность.

О том, что Pfizer подняла цены на вакцины от коронавируса до €19,5, еще в апреле говорил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 

В декабре 2020 года госсекретарь Бельгии по вопросам бюджета Ева Де Бликер по ошибке обнародовала цены вакцин, согласованные Еврокомиссией. Из ее данных следовало, что тогда стоимость одной дозы вакцины AstraZeneca составляла €1,78, Johnson & Johnson – $8,5, Pfizer/BioNTech – €12, Moderna – $18. Твит был удален вскоре после публикации, но скриншот сохранили журналисты.

Pfizer – одна из вакцин, контракты на закупку которой подписала Украина. Стоимость препарата в Минздраве не сообщают. 2 млн доз вакцины Moderna Украина получила бесплатно, в рамках программы Фонда глобального доступа к вакцинам против коронавируса (COVAX).

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Во Всемирной организации здравоохранения говорили, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, он циркулирует уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Теги: цены, Financial Times, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, Pfizer, Moderna, Дельта
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