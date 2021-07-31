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В Николаеве выявили четыре случая заражения "индийским" штаммом коронавируса – глава Николаевской ОГА

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23 июня стало известно, что штамм "Дельта" появился в Украине
23 июня стало известно, что штамм "Дельта" появился в Украине
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В Николаеве выявили четыре случая заражения "индийским" штаммом коронавируса, который известен под названием "Дельта". Об этом сообщил в Facebook 31 июля глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

"Трое заболевших приехали с отдыха из Турции, один – из России. У всех состояние удовлетворительное, находятся на самоизоляции. Как видите из статистических данных, каждый день имеем не менее 20 случаев заболевания. Поэтому болезнь совсем не утихает, а наоборот", – написал Ким.

https://www.facebook.com/VitaliiKimODA/posts/206260901510495

Глава ОГА напомнил о необходимости придерживаться карантинных ограничений и масочного режима в общественных местах. По его информации, в Николаевской области открыто 15 центров массовой вакцинации с возможностью прививать до 5 тыс. желающих в день.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала, что штамм коронавируса SARS-CoV-2 "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку. По данным ВОЗ, штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 132 странах.

23 июня стало известно, что эта мутация появилась и в Украине. Угроза распространения штамма в стране реальна, считают в Минздраве. Среди полностью вакцинированных от COVID-19 заражение штаммом "Дельта" наблюдается у малого количества людей, большинство из них не попадают в больницу, подчеркивали в ведомстве.

Теги: Россия, Турция, Николаев, вакцинация, Николаевская ОГА, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, самоизоляция, Виталий Ким, Дельта
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