"Разгружают еще один чартер". Ляшко рассказал, партию какой вакцины доставили в Украину

К концу лета мы точно будем иметь 10 млн прививок от COVID-19, отметил Ляшко Фото: EPA

"На сегодня в Украину с начала кампании иммунизации против COVID-19 прибыло 11 929 056 доз вакцин. А это значит, что к концу лета мы точно будем иметь обещанные 10 млн прививок", – написал Ляшко.

Он отметил, что из полученных Украиной вакцин почти 4,14 млн доз были поставлены в рамках программы COVAX, 153,6 тыс. – в качестве гуманитарной помощи от стран Евросоюза и около 7,64 млн доз были закуплены за средства госбюджета.

"Только на этой неделе мы приняли 52 800 доз вакцины AstraZeneca, 430 560 доз вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech, вчера – 764 440 доз CoronaVac от Sinovac Biotech и именно сейчас разгружают еще один чартер с 1,5 млн доз этой вакцины", – подчеркнул Ляшко.