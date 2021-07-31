В Украине второй день подряд делают более 150 тыс. прививок от коронавируса в сутки, полностью вакцинировано уже более 2 млн человек

Об этом пресс-служба Минздрава проинформировала в Facebook.

"С начала кампании по вакцинации привито 3 525 850 человек, из них получили одну дозу 3 525 848 человек полностью иммунизированы и получили две дозы 2 000 356 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом)", – говорится в сообщении.

Первую дозу вчера получили более 88 тыс. украинцев, вторую – почти 62 тыс.

Украинцев прививали 873 мобильные бригады, а также в 2485 пунктах вакцинации и 255 центрах массовой вакцинации.

Более 150 тыс. прививок в сутки в стране делают второй день подряд, это показатели, близкие к рекордному. Максимальное число введенных за сутки доз – 152 тыс., рекорд был зафиксирован 23 июля.