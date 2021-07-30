В Украине вакцинацию от COVID-19 прошли более половины педагогов – Минздрав

"Сейчас 51% педагогов уже вакцинированы, и те, кто не вакцинировался, обычно не отказывались, а люди находились в отпусках, потому что это лето. Надеемся, что эти 30%, которые нужны для открытия школ, успеют вакцинировать за август, и мы сможем открыть все школы 1 сентября", – сказал Кузин.
Он пояснил, что такой порог установили для защиты самих педагогов.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки проводят вакциной Moderna.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.
В Украину уже поставили более 8 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 20 июля. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.