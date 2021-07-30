В Украине вакцинацию от COVID-19 прошли более половины педагогов – Минздрав

"Сейчас 51% педагогов уже вакцинированы, и те, кто не вакцинировался, обычно не отказывались, а люди находились в отпусках, потому что это лето. Надеемся, что эти 30%, которые нужны для открытия школ, успеют вакцинировать за август, и мы сможем открыть все школы 1 сентября", – сказал Кузин.

Он пояснил, что такой порог установили для защиты самих педагогов.

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