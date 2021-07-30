Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей с 12 лет

В Украине дети старше 12 лет теперь имеют возможность вакцинироваться препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech Фото: depositphotos.com

Согласно сообщению, для получения вакцинации родители детей 12–15 лет или сами дети в возрасте 16–17 лет должны обратиться к педиатру или семейному врачу.

Основанием для прививки являются случаи, если ребенок:

- имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после болезни из-за сопутствующих заболеваний и не имеет противопоказаний к вакцинации;

- выезжает в страну, где для пересечения границы необходим сертификат или международное свидетельство о вакцинации;

- является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19;

- приехал из другой страны, где получил первую дозу вакцины Comirnaty/Pfizer и имеет подтверждающие документы.

Получив медицинскую справку, необходимо записаться в пункт, где есть вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Детям будут вводить две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21–28 дней.

Необходимо соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, кроме экстренной вакцинации.