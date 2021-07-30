Израиль первым в мире начал массовую вакцинацию третьей дозой Pfizer

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе со своей женой стали одними из первых, кто получил третью дозу вакцины Фото: depositphotos.com

Вакцинацию третьей дозой начали для лиц старше 60 лет.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с новой волной коронавируса в стране, поскольку количество новых случаев достигает до 2 тыс. в день.

Издание добавляет, что третья доза "вряд ли остановит рост числа случаев, но, как ожидается, снизит риск серьезного заболевания COVID-19 среди пожилого населения".

Одними из первых, кто получил третью дозу вакцины, стали 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог вместе со своей женой. Герцог выразил гордость, что Израиль стал первой страной, которая ввела дополнительную дозу.