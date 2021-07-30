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Израиль первым в мире начал массовую вакцинацию третьей дозой Pfizer

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Президент Израиля Ицхак Герцог вместе со своей женой стали одними из первых, кто получил третью дозу вакцины
Президент Израиля Ицхак Герцог вместе со своей женой стали одними из первых, кто получил третью дозу вакцины
Фото: depositphotos.com

Власти Израиля объявили о старте массовой ревакцинации от коронавируса в стране. Это сделало Израиль первой страной в мире, которая пошла на такой шаг, сообщает The Times of Israel 30 июля.

Вакцинацию третьей дозой начали для лиц старше 60 лет.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с новой волной коронавируса в стране, поскольку количество новых случаев достигает до 2 тыс. в день.

Издание добавляет, что третья доза "вряд ли остановит рост числа случаев, но, как ожидается, снизит риск серьезного заболевания COVID-19 среди пожилого населения".

Одними из первых, кто получил третью дозу вакцины, стали 60-летний президент Израиля Ицхак Герцог вместе со своей женой. Герцог выразил гордость, что Израиль стал первой страной, которая ввела дополнительную дозу.

Контекст:

Вакцинация от коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.

К 30 июля в Израиле, по данным минздрава, как минимум одну дозу вакцины получили 5,7 млн человек (или 61,84% населения). Полностью вакцинированы 5,3 млн человек (57%).

С июня в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет.

На фоне снижения уровня заболеваемости в Израиле с 1 июня начали отменять карантинные ограничения, с 15 июня в стране отменили требование носить маски в помещениях. Но после того, как в стране начал распространяться доминирующий в мире "индийский" штамм коронавируса, эту норму вернули. В последние две недели суточный прирост новых случаев достиг 2 тыс. человек – это максимум с середины марта.

С начала пандемии в Израиле подтвердили 870 781 случай COVID-19, из них – 6,5 тыс. с летальным исходом.

Теги: Израиль, вакцинация, президент, власть, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Pfizer, Ицхак Герцог
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