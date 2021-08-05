Вспышка штамма "Дельта" в Украине может произойти в любой момент – Ляшко

"Если посмотреть на нынешнюю динамику и сравнить ее с динамикой 2020 года, то она почти идентична тому количеству случаев, которое у нас было летом 2020 года", – сказал министр.

Он напомнил, что к концу августа прошлого года в Украине выявляли около 2,5 тыс. случаев, а с начала осени начался рост количества заболевших.

"Штамм "Дельта" значительно интенсивнее поражает людей, поэтому вспышка может быть в любой момент. Пользуясь случаем, приглашаю всех в пункты прививок, центры вакцинации сделать прививки и исключить коллапс системы охраны здоровья. Поскольку вакцинированные люди очень редко попадают в больницу и болезнь протекает легче, люди не попадают в реанимацию", – отметил Ляшко.