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ОБЩЕСТВО

В Украине за сутки подтвердили более 1 тыс. случаев COVID-19

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В Украине за сутки выздоровело 542 пациента с COVID-19
В Украине за сутки выздоровело 542 пациента с COVID-19
Фото: depositphotos.com

За прошлые сутки в Украине подтвердили 1052 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Украины в Facebook 5 августа.

Среди заболевших – 81 ребенок и 37 медиков.

Умерло за сутки 25 человек, выздоровело 542 пациента, госпитализировано 532 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях", – сообщили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 256 397 случаев COVID-19, умерло 53 049 человек, выздоровело 2 188 815 пациентов.

4 августа в стране провели 46 074 тестирования на коронавирус, из которых 20 950 – методом ПЦР, 9154 – методом ИФА, а также 15 970 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 11,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1914435995386163


Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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