В Украине за сутки подтвердили более 1 тыс. случаев COVID-19

В Украине за сутки выздоровело 542 пациента с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Среди заболевших – 81 ребенок и 37 медиков.

Умерло за сутки 25 человек, выздоровело 542 пациента, госпитализировано 532 заболевших.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (187), Одесской (75), Запорожской (62), Харьковской (59) и Винницкой (57) областях", – сообщили в Минздраве.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 256 397 случаев COVID-19, умерло 53 049 человек, выздоровело 2 188 815 пациентов.

4 августа в стране провели 46 074 тестирования на коронавирус, из которых 20 950 – методом ПЦР, 9154 – методом ИФА, а также 15 970 экспресс-тестов на антиген. С начала эпидемии в Украине сделали почти 11,5 млн ПЦР-тестов на коронавирус.



