"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса

По словам Энистон, речь идет о нескольких людях из ее окружения Фото: ЕРА

По словам Энистон, речь идет о нескольких людях из ее окружения, которые выступали против вакцинации от коронавируса. Актриса считает их позицию "настоящим позором", хотя и не исключает того, что каждый из них имеет право на собственное мнение.

Она назвала расставание с друзьями из-за разногласий во взглядах на вакцинацию "досадным фактом".