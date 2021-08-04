"Досадный факт". Энистон заявила, что перестала общаться с друзьями, которые отказываются прививаться от коронавируса

По словам Энистон, речь идет о нескольких людях из ее окружения, которые выступали против вакцинации от коронавируса. Актриса считает их позицию "настоящим позором", хотя и не исключает того, что каждый из них имеет право на собственное мнение.
Она назвала расставание с друзьями из-за разногласий во взглядах на вакцинацию "досадным фактом".
Энистон получила известность как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале "Друзья".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Вакцинация от COVID-19 началась в конце 2020 года. С тех пор кампании по иммунизации стартовали в 180 странах, сделано уже свыше 4,21 млрд прививок, сообщает Bloomberg.