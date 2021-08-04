"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами

"Она красавица, она грация, она мисс Дженнифер Энистон! Сделав одну из самых знаменитых карьер в Голливуде, Энистон могла почивать на лаврах. Но она стремится к более ясному и счастливому будущему", – говорится в анонсе.
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На своей странице в Instagram Энистон поделилась с поклонниками серией снимков, которые были сделаны в рамках фотосессии для журнала.
На заглавном фото актриса позирует в белом платье с высокими разрезами, сидя на стуле с широко разведенными ногами. На втором фото Энистон запечатлена лежа на диване в вязаном платье. Для третьего образа она выбрала мини-юбку и топ, позируя на фоне пальм.
"Ой, красотка", – отреагировали на фото поклонники актрисы.
"Потрясающее зрелище", – прокомментировали снимки фолловеры.
"Вам не может быть 52. Я в это не верю", – написали в комментариях пользователи сети.
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Энистон получила известность как исполнительница роли Рэйчел Грин в телевизионном сериале "Друзья".
12 апреля 2021 года в США завершились съемки нового эпизода этого сериала. На съемочной площадке был задействован тот же актерский состав, который снимался в предыдущих сериях.