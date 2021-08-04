"Ой, красотка", "Потрясающее зрелище", "Вам не может быть 52. Не верю". Энистон снялась для глянца, сидя на стуле с разведенными голыми ногами

"Она красавица, она грация, она мисс Дженнифер Энистон! Сделав одну из самых знаменитых карьер в Голливуде, Энистон могла почивать на лаврах. Но она стремится к более ясному и счастливому будущему", – говорится в анонсе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от instylemagazine (@instylemagazine)

На своей странице в Instagram Энистон поделилась с поклонниками серией снимков, которые были сделаны в рамках фотосессии для журнала.

На заглавном фото актриса позирует в белом платье с высокими разрезами, сидя на стуле с широко разведенными ногами. На втором фото Энистон запечатлена лежа на диване в вязаном платье. Для третьего образа она выбрала мини-юбку и топ, позируя на фоне пальм.

"Ой, красотка", – отреагировали на фото поклонники актрисы.

"Потрясающее зрелище", – прокомментировали снимки фолловеры.

"Вам не может быть 52. Я в это не верю", – написали в комментариях пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Aniston (@jenniferaniston)