Страдающий иммунным заболеванием музыкант из The Offspring заявил, что его отстранили от гастролей из-за отказа вакцинироваться от коронавируса

Парада о вакцинации от коронавируса: У сомневающихся есть свои причины – и все они разные Фото: peteparada / Instagram

По словам артиста, он отказался вакцинироваться по рекомендации медиков. Парада объяснил, что в детстве у него диагностировали синдром Гийена-Барре – заболевание, при котором иммунная система поражает собственные нервы. Болезнь, по словам артиста, за это время прогрессировала.

Парада также отметил, что ранее уже переболел COVID-19 – он перенес болезнь в легкой форме.

"Уверен, что смогу справиться с ним снова, но не уверен, что переживу еще один поствакцинальный приступ ухудшения синдрома", – признался артист.

Он отметил, что в его случае "риски намного перевешивают преимущества" вакцинации.

Барабанщик также заявил, что "не считает этичным позволять тем, кто обладает наибольшей властью (правительству, корпорациям, работодателям), заставлять выполнять медицинские процедуры тех, кто обладает наименьшей властью".

"Давайте избегать досадной тенденции доминировать, унижать человеческое достоинство и кричать друг на друга. У сомневающихся есть свои причины – и все они разные. Все голоса заслуживают быть услышанными", – подытожил музыкант.

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