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Украинский COVID-сертификат в "Дії" успешно прошел техоценку в Евросоюзе – Минцифры

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В Минцифры отметили, что техоценка была "сложным экзаменом", особенно в части реализации электронной подписи и верификации документов
В Минцифры отметили, что техоценка была "сложным экзаменом", особенно в части реализации электронной подписи и верификации документов
Фото: depositphotos.com

Украинские сертификаты вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія" 4 августа успешно прошли техническое оценивание со стороны Европейского союза. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Отмечается, что техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС.

Теперь украинские сертификаты должна признать Еврокомиссия. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами в страны ЕС.

"Уже скоро украинцы смогут вернутся к привычной "доковидной" жизни с путешествиями и бизнес-встречами с иностранными партнерами", – пообещал вице-премьер – глава Минцифры Михаил Федоров.

Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, ГПСУ.

"Поверьте, это был действительно сложнейший и очень комплексный экзамен, особенно в части реализации квалифицированной электронной подписи и оффлайн/онлайн-верификации документов", – описал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб процесс оценивания сертификатов в Facebook.

Он подчеркнул, что техоценивание было решающим этапом взаимного признания цифровых сертификатов для путешествий. Замминистра отметил, что работа над сертификатами была оценена коллегами из ЕС "очень положительно". "Такие проекты и являются настоящим доказательством интеграции Украины с ЕС", – добавил Выскуб.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3279602058933478&id=100006511476840

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использоваться иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

На заседании правительства 30 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольге Стефанишиной активизировать работу относительно аудита украинского COVID-сертификата и подписания соответствующего соглашения с Еврокомиссией.

Как отмечал пресс-центр правительства, с 1 июля в Украине началось бета-тестирование COVID-сертификатов. Принять участие в нем могут люди, которые получили обе дозы вакцины от COVID-19 на территории Украины. Для этого нужно пройти регистрацию на портале "Дія".

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток. 

В МИД рассказали, что Украина ведет переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов и свидетельств о вакцинации против коронавируса со всеми европейскими странами.

Теги: вакцинация, путешествия, документы, Минздрав, приложение, Михаил Федоров, Алексей Выскуб, приложение Дія, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Минцифры, COVID-сертификат
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