Украинский COVID-сертификат в "Дії" успешно прошел техоценку в Евросоюзе – Минцифры

В Минцифры отметили, что техоценка была "сложным экзаменом", особенно в части реализации электронной подписи и верификации документов Фото: depositphotos.com

Отмечается, что техническая команда высоко оценила сроки реализации, точность и соответствие украинских COVID-сертификатов спецификациям ЕС.

Теперь украинские сертификаты должна признать Еврокомиссия. После этого будет подписан меморандум, который позволит украинцам путешествовать с сертификатами в страны ЕС.

"Уже скоро украинцы смогут вернутся к привычной "доковидной" жизни с путешествиями и бизнес-встречами с иностранными партнерами", – пообещал вице-премьер – глава Минцифры Михаил Федоров.

Разработкой и технической реализацией совместно занимаются команды Минцифры, Минздрава, НСЗУ, МИД, ГПСУ.

"Поверьте, это был действительно сложнейший и очень комплексный экзамен, особенно в части реализации квалифицированной электронной подписи и оффлайн/онлайн-верификации документов", – описал первый замминистра цифровой трансформации Алексей Выскуб процесс оценивания сертификатов в Facebook.

Он подчеркнул, что техоценивание было решающим этапом взаимного признания цифровых сертификатов для путешествий. Замминистра отметил, что работа над сертификатами была оценена коллегами из ЕС "очень положительно". "Такие проекты и являются настоящим доказательством интеграции Украины с ЕС", – добавил Выскуб.