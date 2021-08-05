Минздрав Украины не планирует новый локдаун, но карантин в стране продлят

"Сейчас мы используем меры адаптивного карантина. Если мы видим проблемы в определенной области, то сразу применяются ограничительные меры как на уровне области, так и по всей стране. Сейчас мы находимся в "зеленой" зоне. Несмотря на рост заболеваемости, ситуация контролируется, людям оказывается медицинская помощь и вспышка локализуется на уровне общин или кластеров тех или иных областей. А карантин будет продлен, ведь к нему привязаны многие процессы, происходящие в государстве… Сейчас ситуация в стране стабильная, и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун", – подчеркнул Кузин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине до 31 августа 2021 года действует адаптивный карантин. Страна вернулась к такому режиму с 24 февраля. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в "зеленую" зону.
В Украине подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53 тыс. человек.
По данным Минздрава на 5 августа, динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Донецкой (81,2%), Ровенской (70,6%), Тернопольской (260%) и Хмельницкой (55,7%) областях.
По словам Кузина, ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины.