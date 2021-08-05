Минздрав Украины не планирует новый локдаун, но карантин в стране продлят

В последний раз Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 августа Фото: depositphotos.com

"Сейчас мы используем меры адаптивного карантина. Если мы видим проблемы в определенной области, то сразу применяются ограничительные меры как на уровне области, так и по всей стране. Сейчас мы находимся в "зеленой" зоне. Несмотря на рост заболеваемости, ситуация контролируется, людям оказывается медицинская помощь и вспышка локализуется на уровне общин или кластеров тех или иных областей. А карантин будет продлен, ведь к нему привязаны многие процессы, происходящие в государстве… Сейчас ситуация в стране стабильная, и мы не готовимся к закрытию на новый локдаун", – подчеркнул Кузин.