Кузин: Ситуация с COVID-19 ухудшается в каждой области Украины. Вспышку можно ожидать где угодно

"Ситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается. Каждый день мы видим плюс 10–15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация – довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а где угодно", – подчеркнул Кузин.
Он отметил, что осенью ожидается увеличение количества инфицированных коронавирусом.
"На осенний период чаще всего приходится всплеск заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями – грипп, респираторные вирусы. С конца сентября будут добавляться эти болезни. Также мы понимаем, что будет осенний подъем заболеваемости и коронавируса. Такое превышение порога должно фиксироваться в конце сентября, и, надеемся, что нам удастся выдержать эти два месяца и использовать их для вакцинации населения для того, чтобы вспышка обошла украинцев и не привела к переполненным больницам", – резюмировал главный санврач.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине подтвердили 2,3 млн случаев инфекции, умерло 53 тыс. человек.
По данным Минздрава на 5 августа, динамика уровня госпитализаций в 50% превышена в Донецкой (81,2%), Ровенской (70,6%), Тернопольской (260%) и Хмельницкой (55,7%) областях.