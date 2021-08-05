В Украине сделали более 6 млн прививок от коронавируса

4 августа в стране сделали 159 121 прививку. 95 690 человек получили первую дозу вакцины, 63 431 человек получил вторую и завершил вакцинацию.

"С начала прививочной кампании привито 3 855 095 человек, из них получили одну дозу – 3 855 093 человека, полностью иммунизированы (получили две дозы) – 2 215 230 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 6 070 323 прививки", – говорится в сообщении.

Вчера прививки делали 880 мобильных бригад. Также работали 2667 прививочных пунктов и 281 центр вакцинации.



