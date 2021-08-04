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Гендиректор ВОЗ призвал пока отказаться от введения третьей дозы вакцины против COVID-19

Гебрейесус хочет, чтобы страны с высоким уровнем достатка поделились вакциной с бедными государствами. Его цель вакцинировать 10% населения каждой страны к концу сентября
Гебрейесус хочет, чтобы страны с высоким уровнем достатка поделились вакциной с бедными государствами. Его цель – вакцинировать 10% населения каждой страны к концу сентября
Фото: ЕРА

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призывает ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов, используемых по двухдозной схеме.

Об этом он заявил на брифинге 4 августа, сообщает пресс-служба ВОЗ. 

Гебрейесус просит правительства ввести мораторий на бустерные (третьи) дозы хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% во всех странах. 

Гендиректор ВОЗ напомнил, что в мае призывал к глобальной поддержке "спринта к сентябрю", цель которого была в вакцинации 10% населения каждой страны. 

"Сейчас мы находимся более чем на полпути к этой намеченной дате, но не укладываемся в график. Когда я поставил эту задачу в мае, в странах с высоким уровнем дохода на каждые 100 человек приходилось около 50 доз. С тех пор это число удвоилось. Сейчас в странах с высоким уровнем дохода на каждые 100 человек приходится почти 100 доз. В то же время страны с низким уровнем дохода смогли ввести только 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия поставок", – отметил Гебрейесус. 

Он призвал "срочно изменить ситуацию". По словам главы ВОЗ, странам с высоким уровнем дохода следует отказаться от вакцинации в пользу бедных стран. 

"Для того чтобы это произошло, нам необходимо сотрудничество всех, особенно горстки стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин", – резюмировал Гебрейесус. 

Контекст:

Большинство разработанных в мире и одобренных к применению вакцин от коронавирусной инфекции применяется по двухдозной схеме. Один раз вводится препарат Johnson & Johnson (Janssen). 

Пока разрешено введение бустерной дозы вакцины Pfizer лишь в Израиле, в Германии третью дозу будут предлагать с сентября, там бустерную вакцинацию планируют делать препаратами Pfizer и Moderna. 

ВОЗ пока изучает информацию о необходимости применения третьей дозы вакцин от коронавируса, которые вводятся по двухдозной схеме, или смешивания препаратов, а компания Pfizer заявила, что прививка третьей дозой увеличивает защиту от новых вариантов коронавируса, в том числе против "индийского" штамма "Дельта". 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. Кампания по вакцинации в мире стартовала в конце 2020 года.

По информации Bloomberg, к 4 августа в мире ввели более 4 млрд доз вакцин в 180 странах, этого достаточно, чтобы полностью привить 27,4% населения мира, но распределение препаратов было неравномерным.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ВОЗ, вакцинация, мораторий, Тедрос Адханом Гебрейесус, вакцина, пандемия
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