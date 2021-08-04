Гендиректор ВОЗ призвал пока отказаться от введения третьей дозы вакцины против COVID-19

Гебрейесус хочет, чтобы страны с высоким уровнем достатка поделились вакциной с бедными государствами. Его цель – вакцинировать 10% населения каждой страны к концу сентября Фото: ЕРА

Об этом он заявил на брифинге 4 августа, сообщает пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус просит правительства ввести мораторий на бустерные (третьи) дозы хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% во всех странах.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что в мае призывал к глобальной поддержке "спринта к сентябрю", цель которого была в вакцинации 10% населения каждой страны.

"Сейчас мы находимся более чем на полпути к этой намеченной дате, но не укладываемся в график. Когда я поставил эту задачу в мае, в странах с высоким уровнем дохода на каждые 100 человек приходилось около 50 доз. С тех пор это число удвоилось. Сейчас в странах с высоким уровнем дохода на каждые 100 человек приходится почти 100 доз. В то же время страны с низким уровнем дохода смогли ввести только 1,5 дозы на каждые 100 человек из-за отсутствия поставок", – отметил Гебрейесус.

Он призвал "срочно изменить ситуацию". По словам главы ВОЗ, странам с высоким уровнем дохода следует отказаться от вакцинации в пользу бедных стран.

"Для того чтобы это произошло, нам необходимо сотрудничество всех, особенно горстки стран и компаний, которые контролируют глобальные поставки вакцин", – резюмировал Гебрейесус.